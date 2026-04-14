Фон дер Ляйен 14 апреля обсудит с Мадьяром планы совместной работы

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 14 апреля, может провести телефонный разговор с будущим премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром, чтобы обсудить с ним дальнейшие планы совместной работы.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

14 апреля фон дер Ляйен планирует позвонить победителю венгерских выборов Мадьяру.

"Сегодня может состояться звонок (Урсулы фон дер Ляйен Петеру Мадьяру. – „ЕП")", – сообщила Пиньо.

Она напомнила, что Урсула фон дер Ляйен контактировала с будущим премьер-министром еще вечером в день выборов, в воскресенье, 12 апреля.

"(Тогда) они договорились тесно сотрудничать на благо Венгрии, на благо всего ЕС. И, как также вчера подтвердила сама президент в своем обращении к прессе, мы взаимодействуем с новым правительством начиная с ночи выборов, но, конечно, продолжаем взаимодействовать и с администрацией, которая покидает пост, по необходимости", – рассказала главный пресс-секретарь Еврокомиссии.

Чиновница подтвердила, что есть "большой интерес к тому, какими будут следующие шаги по различным вопросам".

"Мы внимательно слушали первую пресс-конференцию, которую вчера провел новоизбранный премьер-министр. Мы услышали о его преданности ЕС и ряду политик, которые мы разделяем, и теперь, как также отметила вчера президент (фон дер Ляйен), впереди много работы", – заявила Пиньо.

Она подтвердила, что Еврокомиссия "готова работать с новым правительством Венгрии, чтобы быстро продвигаться по всем направлениям – но, конечно, первый шаг должно сделать само новое правительство, а дальше мы будем действовать исходя из этого".

Как сообщала "Европейская правда", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта приветствовали результаты выборов в Венгрии, согласно которым оппозиционная "Тиса" Петера Мадьяра сформирует единоличное большинство в парламенте.

По результатам выборов 12 апреля, оппозиционная партия "Тиса" будет контролировать более двух третей голосов в парламенте Венгрии. Мадьяр требует немедленной отставки Орбана.

Читайте также: Перезагрузка Венгрии. Что изменит для Украины поражение Орбана и чего ждать от Мадьяра.