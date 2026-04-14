В Еврокомиссии уверены, что первый транш из 90 млрд для Украины поступит во II квартале 2026 года

Европейская комиссия рассчитывает предоставить первый транш кредита на общую сумму в 90 млрд евро для Украины еще во втором квартале 2026 года.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари во вторник, 14 апреля.

Еврокомиссия планирует направить Украине первые средства из 90 млрд евро до конца второго квартала 2026 года.

"Мы остаемся приверженными осуществлению первой выплаты в рамках этого пакета в течение второго полугодия этого года", – заявил Уйвари.

Он напомнил, что договоренность о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро в течение 2026-27 годов была достигнута на уровне лидеров ЕС.

"Мы, конечно, ожидаем, что все лидеры ЕС, все государства-члены будут придерживаться своих обязательств. И если я могу напомнить слова президента (фон дер Ляйен. – "ЕП"), она сказала, что мы предоставим заем так или иначе. Сейчас важные элементы пакета уже внедрены", – сообщил спикер.

Он напомнил, что на этом этапе ЕС остается принять еще три документа: финализировать Меморандум о взаимопонимании, который станет основой канала макрофинансовой помощи в рамках этого пакета; обновить План Украины в рамках механизма Ukraine Facility, через который ЕС собирается предоставлять бюджетную поддержку Украине; а также подготовить кредитное соглашение.

"Мы уже приняли Стратегию финансирования Украины, которая позволяет нам определить, сколько средств мы собираемся предоставить Украине, на какие цели и через какие каналы", – сказал Балаж Уйвари.

"Работа продолжается. Мы поддерживаем много контактов с нашими украинскими коллегами и продвигаемся настолько быстро, насколько можем", – подчеркнул он.

Как сообщала "Европейская правда", после того, как партия действующего премьер-министра Венгрии потерпела поражение на выборах 12 апреля, в Европейском Союзе надеются на скорейшее разблокирование кредита ЕС на сумму 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России.

Накануне будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр дал понять, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, поскольку решение уже принято, но подтвердил, что Будапешт не будет в нем участвовать.

По данным СМИ, Европейская комиссия начала "немедленные переговоры" с лидером партии "Тиса" Петером Мадьяром, призывая его наладить отношения с Украиной и начать давно ожидаемые реформы, чтобы разблокировать 35 млрд евро замороженных средств ЕС.

Читайте также: Перезагрузка Венгрии. Что изменит для Украины поражение Орбана и чего ждать от Мадьяра.