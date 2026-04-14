Зеленский против неполного членства в ЕС: никому же не нужна украинская армия "лайт"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не заинтересована в неполном членстве в ЕС, проведя параллели с тем, что Европе неинтересна "ограниченная" украинская армия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

Журналисты спросили о проекте так называемого "неполного" членства в ЕС, который обсуждался блоком. Согласно замыслу, он позволит Украине присоединиться к ЕС, но с гораздо меньшими полномочиями по принятию решений.

Президент категорически отверг такую идею в отношении членства в ЕС, а также и в НАТО. Зеленский пояснил, что Европа нуждается в Украине как в сильном и полноправном партнере. Он также сделал акцент на украинской армии, которая, по его словам, никому не нужна в формате "лайт".

"Все знают в Европе нашу позицию. Нам не нужен ЕС "лайт", как и НАТО. Так же, как, я считаю, и Европе, и странам НАТО нужна Украина, в полной мере сильный партнер. Нужна наша армия, сильная армия. Потому что никому не нужна украинская армия "лайт". Какая там будет защита?" – подчеркнул Зеленский.

Канцлер Германии на этой пресс-конференции заявил, что вступление Украины в ЕС не может произойти быстро.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС не закрыл дискуссию о возможности вступления Украины в 2027 году, хотя пока нет согласованных очертаний этого процесса.