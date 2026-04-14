Мерц: вступ України до ЄС не може статися швидко

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ України до ЄС не може бути швидким, але стане стратегічно важливим кроком для безпеки Європи.

Про це канцлер заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні, передає "Європейська правда".

Мерц запевнив, що Німеччина підтримує вступ України до ЄС, але він "не може статися швидко і повною мірою".

"Вступ України до ЄС стане стратегічним важливим кроком для більшої безпеки та для благополучної Європи", – додав канцлер.

Він також закликав Україну продовжувати євроінтеграційні реформи, зокрема у сфері подолання корупції, тому що ці зусилля є інвестицією у майбутнє.

"Кожен успіх цих реформ – це є крок в бік Європи. I одночасно, хочу це підкреслити, це є також в інтересах і Європи, і України", – наголосив Мерц.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС не закрив дискусію про можливість вступу України у 2027 році, хоча наразі немає узгоджених обрисів цього процесу.

Зауважимо, що минулого тижня Верховна Рада України показала ефективну роботу у виконанні зобов'язань України перед ЄС. Посол ЄС привітала ухвалення Радою низки важливих законів.

