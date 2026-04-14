Зеленський зустрінеться з президентом Італії 15 квітня

В Італії анонсували зустріч президента Серджо Маттарелли з його українським колегою Володимир Зеленським.

Про це повідомили в офісі Маттарелли, пише "Європейська правда".

Як відомо, 15 квітня Зеленський відвідає Італію, де має зустрітися із прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні.

Також у Зеленського запланована зустріч із президентом Італії, яка відбудеться о 17:00 у Квіринальському палаці.

У вівторок, 14 квітня, Зеленський перебуває із візитом у Німеччині. Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Київ та Берлін домовилися про нові пакети допомоги.

Очікується, що Зеленський після візиту до Берліна у вівторок, 14 квітня, вирушить до Норвегії.