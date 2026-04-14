Зеленский встретится с президентом Италии 15 апреля

В Италии анонсировали встречу президента Серджо Маттареллы с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом сообщили в офисе Маттареллы, пишет "Европейская правда".

Как известно, 15 апреля Зеленский посетит Италию, где должен встретиться с премьер-министром Джорджей Мелони.

Также у Зеленского запланирована встреча с президентом Италии, которая состоится в 17:00 в Квиринальском дворце.

Во вторник, 14 апреля, Зеленский находится с визитом в Германии. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Киев и Берлин договорились о новых пакетах помощи.

Ожидается, что Зеленский после визита в Берлин во вторник, 14 апреля, отправится в Норвегию.