Мелони пообещала поддержать Украину перед визитом Зеленского

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского она подтвердит ему безоговорочную поддержку Италии.

Об этом она сказала на пресс-конференции на выставке Vinitaly, передает SkyTG24, пишет "Европейская правда".

Как известно, 15 апреля Зеленский посетит Италию, где должен встретиться с Мелони.

Премьер-министр Италии подчеркнула, что подтвердит Зеленскому безоговорочную поддержку Украины со стороны своей страны.

"Как известно, Италия на протяжении последних лет безоговорочно поддерживала нацию, подвергшуюся нападению; мы сделали все, что могли, чтобы помочь народу, который защищает себя и, делая это, защищает также нас, и именно это мы будем делать и в дальнейшем, работая над построением пути к миру, который должен быть устойчивым и в отношении которого Италия не оставалась в стороне", – заявила Мелони.

Премьер-министр подчеркнула, что Италия продолжает активно работать с союзниками, предлагая конкретные решения для достижения мира в российско-украинской войне, и эти усилия находят поддержку на международном уровне.

Напомним, 25 февраля Сенат Италии поддержал продление военной помощи Украине.

23 февраля правительство Италии передало Украине 10 электрогенераторов общей мощностью 1500 кВА.

В начале апреля сообщалось, что в Сенате Италии предложили поощрения для рыболовецких компаний, которые передают снятые с эксплуатации сети для защиты украинцев от российских дронов.