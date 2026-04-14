Італія призупинила дію угоди про оборонну співпрацю з Ізраїлем

Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні призупинила дію угоди про оборонне співробітництво Італії з Ізраїлем, продовжуючи дистанціювати свій уряд від американсько-ізраїльської війни в Ірані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Виступаючи у вівторок у Вероні на полях заходу, присвяченого виноробній галузі, Мелоні повідомила журналістам, що її уряд "вирішив призупинити автоматичне продовження угоди про оборонне співробітництво з Ізраїлем з огляду на поточну ситуацію".

Угода 2003 року стосується обміну військовим матеріалом та результатами технологічних досліджень між збройними силами обох країн і автоматично поновлюється кожні 5 років. Юристи-правозахисники закликали Італію розірвати угоду, посилаючись на правові та етичні застереження щодо ударів Ізраїлю по Газі.

Цей крок зроблено на тлі напруженості між Італією та Ізраїлем після того, як 8 квітня ізраїльські сили оборони зробили попереджувальні постріли по італійському миротворчому конвою поблизу Бейрута у Лівані.

Жоден військовий не постраждав, але реакція Італії була швидкою: Мелоні назвала напад "абсолютно неприйнятним", а міністр закордонних справ Антоніо Таяні втретє з 2024 року викликав ізраїльського посла до МЗС.

Італійський уряд в основному підтримував Ізраїль у війні в Газі і не визнає палестинської державності. Але війна в Ірані змусила італійську лідерку змінити свою позицію.

Мелоні засудила Ізраїль за те, що він не дозволив католицьким лідерам відслужити приватну месу в Храмі Гробу Господнього у християнське свято Вербної неділі, назвавши це "порушенням релігійної свободи". А в промові перед парламентом минулого тижня вона різко розкритикувала Ізраїль за його дії в Лівані.

