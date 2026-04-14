Британська міністерка назвала "дурістю" операцію США в Ірані

Міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз різко розкритикувала дії США на Близькому Сході через відсутність стратегії та економічні наслідки, які вдарили по всьому світу.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала в інтерв’ю газеті Mirror.

Рівз заявила, що вона "дуже розчарована та розлючена" через те, що, за її словами, Сполучені Штати не мають чітких цілей чи плану виходу з війни в Ірані.

"Це війна, яку ми не розпочинали. Це була війна, якої ми не хотіли. Я дуже розчарована і зла через те, що США вступили в цю війну без чіткого плану виходу, без чіткого уявлення про те, чого вони намагалися досягти", – сказала посадовиця, додавши, що це спричинило блокування Ормузької протоки.

Міністерка додала, що Британія не планує втручатися у конфлікт. Вона сказала, що ніхто не є прихильником іранського режиму, але США мали б сформулювати чітку стратегію своєї операції.

"Очевидно, що жодна розсудлива людина не є прихильником іранського режиму, але розпочинати конфлікт, не маючи чіткого уявлення про цілі та не маючи чіткого уявлення про те, як ви збираєтеся з нього вийти, я вважаю, що це дурість, і це впливає на сім'ї тут, у Великій Британії, а також на сім'ї в США та в усьому світі", – пояснила посадовиця.

Ці заяви прозвучали перед візитом Рівз до Вашингтона, де вона візьме участь у весняних засіданнях Міжнародного валютного фонду та зустрінеться зі своїми колегами з G7 та G20. Раніше міністерка фінансів Великої Британії заявила, що переконуватиме колег вжити скоординованих економічних заходів для боротьби зі зростанням витрат, пов’язаних з війною в Ірані.

Нагадаємо, від початку операції в Ірані президент США Дональд Трамп спрямував хвилю критики на Британію та прем’єра Кіра Стармера за початкове рішення не надавати доступ американським літакам на авіабази Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по Ірану.

7 березня Трамп розкритикував Британію за нібито запізнілі рішення, коли, за його словами, США та Ізраїль "майже перемогли" у війні проти Ірану.