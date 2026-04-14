Италия приостановила действие соглашения об оборонном сотрудничестве с Израилем

Премьер-министр Джорджа Мелони приостановила действие соглашения об оборонном сотрудничестве Италии с Израилем, продолжая дистанцировать свое правительство от американо-израильской войны в Иране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Выступая во вторник в кулуарах мероприятия, посвященного винодельческой отрасли, в северном городе Верона, Мелони сообщила журналистам, что ее правительство "решило приостановить автоматическое продление соглашения об оборонном сотрудничестве с Израилем ввиду текущей ситуации".

Соглашение 2003 года касается обмена военным материалом и результатами технологических исследований между вооруженными силами обеих стран и автоматически продлевается каждые 5 лет. Юристы-правозащитники призвали Италию расторгнуть соглашение, ссылаясь на правовые и этические оговорки относительно ударов Израиля по Газе.

Этот шаг был сделан на фоне растущей напряженности между Италией и Израилем после того, как 8 апреля израильские силы обороны произвели предупредительные выстрелы по итальянскому миротворческому конвою вблизи Бейрута в Ливане.

Ни один военный не пострадал, но реакция Италии была быстрой: Мелони назвала нападение "абсолютно неприемлемым", а министр иностранных дел Антонио Таяни в третий раз с 2024 года вызвал израильского посла в МИД.

Итальянское правительство в основном поддерживало Израиль в войне в Газе и не признает палестинскую государственность. Но война в Иране заставила итальянскую лидерку изменить свою позицию.

Мелони осудила Израиль за то, что он не разрешил католическим лидерам отслужить частную мессу в Храме Гроба Господня в христианский праздник Вербного воскресенья, назвав это "нарушением религиозной свободы". А в речи перед парламентом на прошлой неделе она резко раскритиковала Израиль за его действия в Ливане.

Напомним, министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз резко раскритиковала действия США на Ближнем Востоке из-за отсутствия стратегии и экономических последствий, которые ударили по всему миру.

Напомним, попытка переговоров между Ираном и США в минувшие выходные провалилась. Штаты после этого объявили о блокаде портов Ирана.