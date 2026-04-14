Мадяр і фон дер Ляєн обговорили розмороження грошей ЄС в обмін на реформи в Угорщині

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн поспілкувалася із майбутнім прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром щодо розмороження грошей Європейського Союзу в обмін на реформи в Угорщині.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Фон дер Ляєн заявила, що "Угорщина повернулася в саме серце Європи, де їй завжди було місце". Вона наголосила, що це, перш за все, важливий момент для угорського народу.

Президентка Єврокомісії зазначила, що у розмові з Мадяром йшлося про найнагальніші пріоритети, та підкреслила, що європейські кошти будуть доступні для Угорщини після проведення реформ.

"Відновлення верховенства права. Приведення у відповідність до наших спільних європейських цінностей. І реформи, щоб відкрити можливості, які надають європейські інвестиції", – відзначила вона.

ДОПОВНЕНО О 16:55. Після розмови із президенткою Єврокомісії Мадяр заявив, що вони дійшли згоди, що "пріоритетом є розблокування багатьох мільярдів форинтів з фондів ЄС, які належать угорському народу, але були заморожені через корупцію в уряді Орбана".

"Політичні рішення, необхідні в інтересах угорського народу, інституцій та бізнесу, ухвалюватиме уряд "Тиси", спираючись на безпрецедентно сильний мандат, який він отримав 12 квітня", – акцентував Мадяр.

Він зазначив, що фон дер Ляєн повідомила йому, що Єврокомісія тісно співпрацюватиме з новим угорським урядом, щоб забезпечити досягнення результатів у стислі терміни та щоб угорський народ міг якомога швидше отримати доступ до фондів розвитку ЄС, на які він має право.

ЗМІ повідомляли, що Європейська комісія розпочала "негайні переговори" з Мадяром після його впевненої перемоги на виборах в Угорщині, закликаючи його налагодити відносини з Україною та розпочати давно очікувані реформи, щоб розблокувати 35 млрд євро заморожених коштів ЄС.

Також радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Перезавантаження Угорщини. Що змінить для України поразка Орбана та чого чекати від Мадяра.