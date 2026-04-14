Мадьяр и фон дер Ляйен обсудили размораживание средств ЕС в обмен на реформы в Венгрии

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с будущим премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром вопрос о размораживании средств Европейского союза в обмен на реформы в Венгрии.

Об этом она написала в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен заявила, что "Венгрия вернулась в самое сердце Европы, где ей всегда было место". Она подчеркнула, что это, прежде всего, важный момент для венгерского народа.

Председатель Еврокомиссии отметила, что в беседе с Мадьяром речь шла о самых насущных приоритетах, и подчеркнула, что европейские средства будут доступны для Венгрии после проведения реформ.

"Восстановление верховенства права. Приведение в соответствие с нашими общими европейскими ценностями. И реформы, чтобы открыть возможности, которые предоставляют европейские инвестиции", – отметила она.

ОБНОВЛЕНО В 16:55. После беседы с председателем Еврокомиссии Мадьяр заявил, что они пришли к соглашению о том, что "приоритетом является разблокирование многих миллиардов форинтов из фондов ЕС, которые принадлежат венгерскому народу, но были заморожены из-за коррупции в правительстве Орбана".

"Политические решения, необходимые в интересах венгерского народа, институтов и бизнеса, будет принимать правительство "Тиси", опираясь на беспрецедентно сильный мандат, который оно получило 12 апреля", – подчеркнул Мадьяр.

Он отметил, что фон дер Ляйен сообщила ему, что Еврокомиссия будет тесно сотрудничать с новым венгерским правительством, чтобы обеспечить достижение результатов в сжатые сроки и чтобы венгерский народ мог как можно быстрее получить доступ к фондам развития ЕС, на которые он имеет право.

СМИ сообщали, что Европейская комиссия начала "немедленные переговоры" с Мадьяром после его уверенной победы на выборах в Венгрии, призывая его наладить отношения с Украиной и начать давно ожидаемые реформы, чтобы разблокировать 35 млрд евро замороженных средств ЕС.

