Мерцу и Зеленскому показали дроны, которые совместно производят Украина и Германия

Президенту Владимиру Зеленскому и канцлеру Германии Фридриху Мерцу в Берлине продемонстрировали семь видов дронов, произведенных на совместных украинско-немецких предприятиях.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в соцсетях, пишет "Европейская правда".

В частности, Мерц и Зеленский увидели дрон "Линза 3.0" (совместное производство Frontline Robotics и Quantum Systems), который имеет 12-дюймовую платформу, способен нести до 4 кг на расстояние до 15 км и находиться в воздухе до 60 минут.

В 2026 году в Германии планируют изготовить не менее 10 тысяч таких дронов украинской разработки.

Также лидерам продемонстрировали наземный роботизированный комплекс "Термит" (совместное производство Tencore и Fernride) предназначен для эвакуации и потребностей логистики, адаптирован к различным типам местности и имеет дальность до 40 км.

Кроме того, был показан разведывательный дрон "Стрекоза" (совместное производство TAF Industries и Wingcopter) и дрон средней дальности Anubis (совместное производство Airlogix и Auterion), предназначенный для поражения живой силы, тактических и стратегических целей, а также бронированной техники.

Мерц и Зеленский также посмотрели на дрон малой дальности Seth-X (совместное производство Airlogix и Auterion), разработанный для уничтожения личного состава и легкой бронетехники, включая логистические и транспортные средства, а также FPV-дрон-камикадзе KOLIBRI 10 (совместное производство TAF Industries и Thyra), предназначенный для поражения целей и перехвата.

Кроме того, им показали дрон-перехватчик STRILA (совместное производство WIY Drones и Quantum Systems), который обеспечивает перехват скоростных воздушных целей типа "Шахед". Максимальная скорость составляет до 415 км/ч.

Как известно, 14 апреля Зеленский находится с визитом в Берлине и уже встретился с главой немецкого правительства.

Во время совместной пресс-конференции Мерц заявил, что Киев и Берлин договорились о новых пакетах помощи.