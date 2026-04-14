Посол США обурився через польського депутата, який порівняв Ізраїль з Третім Рейхом

Посол США в Польщі Томас Роуз назвав ганебним вчинок польського депутата від ультраправої "Конфедерації" Конрада Берковича, який з’явився у пленарній залі з прапором Ізраїлю, на якому замість зірки Давида була зображена свастика.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Конрад Беркович, політик "Конфедерації", з'явився у вівторок у Сеймі з прапором Ізраїлю. Однак стяг був модифікований, оскільки замість зірки Давида в центрі красувався нацистський символ Третього Рейху – свастика. Прапор з'явився в контексті війни на Близькому Сході та військових дій Ізраїлю.

"Ізраїль на наших очах здійснює геноцид з особливою жорстокістю. Ізраїль – це новий Третій Рейх, і його прапор повинен виглядати саме так", – сказав Беркович.

На це миттєво відреагував посол США в Польщі Томас Роуз, який у вівторок бере участь у Марші живих, що відбувається в Освенцимі. Учасники проходять історичним маршрутом від головних воріт колишнього німецького концентраційного табору до іншої частини табору, де були розташовані газові камери.

"ГАНЬБА, ГАНЬБА, ГАНЬБА ТОБІ!! Можливо, ти навіть помітив, що нас, євреїв, вже не так легко придушити, правда? Ми захищаємося з усіх сил без вибачень – ми стоїмо стіною за наших друзів і знаємо, як боротися та перемагати наших ворогів!!!" – написав Роуз у соцмережі Х.

На інцидент відреагував також спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий, який заявив, що за свої дії Беркович може дістати фінансове покарання.

"Голова Сейму Влодзімеж Чажастий рішуче засуджує скандальну поведінку депутата Конрада Берковича, який під час виступу в пленарній залі продемонстрував символіку, що нагадує нацизм. У польському парламенті немає і не буде місця для символів та повідомлень, що нагадують про ідеологію, відповідальну за одні з найбільших злочинів в історії людства, а також для антисемітизму", – йдеться в повідомленні канцелярії Сейму.

Нагадаємо, скандальний польський євродепутат та голова партії "Конфедерація польської корони" Гжегож Браун підписав книгу співчуття за загиблим внаслідок авіаудару США та Ізраїлю верховним лідером Ірану Алі Хаменеї, за що його розкритикував посол США в Польщі Томас Роуз.

Нещодавно Європейський парламент проголосував за позбавлення імунітету Гжегожа Брауна за знищення прапорів України та ЄС, а також за заперечення Голокосту.