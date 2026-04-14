Посол США возмутился польским депутатом, сравнившим Израиль с Третьим Рейхом

Посол США в Польше Томас Роуз назвал позорным поступок польского депутата от ультраправой "Конфедерации" Конрада Берковича – тот появился в пленарном зале с флагом Израиля, на котором вместо звезды Давида была изображена свастика.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Конрад Беркович, политик "Конфедерации", появился во вторник в Сейме с флагом Израиля. Однако он был модифицирован, поскольку вместо звезды Давида в центре красовался нацистский символ Третьего Рейха – свастика. Флаг появился в контексте войны на Ближнем Востоке и действий Израиля.

"Израиль на наших глазах совершает геноцид с особой жестокостью. Израиль – это новый Третий Рейх, и его флаг должен выглядеть именно так", – сказал Беркович.

На это мгновенно отреагировал посол США в Польше Томас Роуз, который во вторник участвует в Марше живых, проходящем в Освенциме. Участники проходят по историческому маршруту от главных ворот бывшего немецкого концентрационного лагеря до другой части лагеря, где находились газовые камеры.

"ПОЗОР, ПОЗОР, ПОЗОР ТЕБЕ!!! Возможно, ты даже заметил, что нас, евреев, уже не так легко подавить, правда? Мы защищаемся изо всех сил без извинений – мы стоим стеной за наших друзей и знаем, как бороться и побеждать наших врагов!!!" – написал Роуз в соцсети Х.

На инцидент отреагировал также спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый, который заявил, что за свои действия Беркович может получить финансовое наказание.

"Председатель Сейма Влодзимеж Чажастый решительно осуждает скандальное поведение депутата Конрада Берковича, который во время выступления в пленарном зале продемонстрировал символику, напоминающую нацизм. В польском парламенте нет и не будет места для символов и заявлений, напоминающих об идеологии, ответственной за одни из величайших преступлений в истории человечества, а также для антисемитизма", – говорится в сообщении канцелярии Сейма.

Напомним, скандальный польский евродепутат и председатель партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун подписал книгу соболезнований по погибшему в результате авиаудара США и Израиля верховным лидером Ирана Али Хаменеи, за что его раскритиковал посол США в Польше Томас Роуз.

Недавно Европейский парламент проголосовал за лишение иммунитета Гжегожа Брауна за уничтожение флагов Украины и ЕС, а также за отрицание Холокоста.