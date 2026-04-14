Німеччина профінансує купівлю кількох сотень ракет до Patriot для України

Німеччина профінансує контракт між Україною та американською компанією Raytheon на постачання кількох сотень ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини, інформує "Європейська правда".

Згідно із заявою німецького оборонного відомства, 15 квітня в рамках урядових консультацій Україна та Німеччина підписали низку угод, спрямованих на зміцнення протиповітряної оборони, розвиток безпілотних систем та розширення співпраці в оборонній сфері.

Зокрема, як вказано, з метою подальшого зміцнення протиповітряної оборони Німеччина профінансує контракт України з компанією Raytheon на поставку кількох сотень ракет Patriot.

Крім того, з компанією Diehl Defence було домовлено про постачання додаткових пускових установок для систем протиповітряної оборони IRIS-T. Цей проєкт також фінансується Німеччиною.

Німеччина та Україна в рамках ініціативи Build with Ukraine домовилися також про виробництво дронів середньої та великої дальності з використанням передових технологій. Проєкт передбачає створення спільного підприємства з метою постачання тисяч дронів для зміцнення оборонної спроможності Збройних сил України.

Крім того, Німеччина надасть Україні підтримку у фінансуванні далекобійних можливостей. Це передбачає інвестиції на суму у кілька сотень мільйонів євро.

Нарешті, Німеччина та Україна підписали угоду про обмін даними з поля бою між своїми міністерствами оборони. Це відкриває новий рівень співпраці у сфері оборонних технологій. До цього належить аналіз застосування німецьких систем озброєння, зокрема PzH 2000, RCH 155 та IRIS-T, а також обмін українським досвідом та даними з поля бою, включаючи цифрові системи, такі як Avengers, DELTA та інші рішення.

"Німецько-українська співпраця дозволить Україні краще захищатися від російських атак та прискорити впровадження інновацій у збройних силах. Водночас ця співпраця сприяє розбудові промислових потужностей та технологічних інновацій у Німеччині, що підвищує безпеку постачання для Бундесверу", – наголосили в Міноборони Німеччини.

Як відомо, 14 квітня президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Берліні і вже зустрівся з очільником німецького уряду Фрідріхом Мерцом.

У Берліні Зеленському і Мерцу продемонстрували сім видів дронів, вироблених на спільних українсько-німецьких підприємствах.