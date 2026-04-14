Германия профинансирует покупку нескольких сотен ракет к Patriot для Украины

Германия профинансирует контракт между Украиной и американской компанией Raytheon на поставку нескольких сотен ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщило Министерство обороны Германии, информирует "Европейская правда".

Согласно заявлению немецкого оборонного ведомства, 15 апреля в рамках правительственных консультаций Украина и Германия подписали ряд соглашений, направленных на укрепление противовоздушной обороны, развитие беспилотных систем и расширение сотрудничества в оборонной сфере.

В частности, как указано, с целью дальнейшего укрепления противовоздушной обороны Германия профинансирует контракт Украины с компанией Raytheon на поставку нескольких сотен ракет Patriot.

Кроме того, с компанией Diehl Defence договорились о поставке дополнительных пусковых установок для систем противовоздушной обороны IRIS-T. Этот проект также финансируется Германией.

Германия и Украина в рамках инициативы Build with Ukraine договорились о производстве дронов средней и большой дальности с использованием передовых технологий. Проект предусматривает создание совместного предприятия с целью поставки тысяч дронов для укрепления оборонной способности Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Германия окажет Украине поддержку в финансировании дальнобойных возможностей. Это предусматривает инвестиции на сумму в несколько сотен миллионов евро.

Наконец, Германия и Украина подписали соглашение об обмене данными с поля боя между своими министерствами обороны. Это открывает новый уровень сотрудничества в сфере оборонных технологий. К этому, в частности, относится анализ применения немецких систем вооружения, в том числе PzH 2000, RCH 155 и IRIS-T, а также обмен украинским опытом и данными с поля боя, включая цифровые системы, такие как Avengers, DELTA и другие решения.

"Немецко-украинское сотрудничество позволит Украине лучше защищаться от российских атак и ускорить внедрение инноваций в вооруженных силах. В то же время это сотрудничество способствует развитию промышленных мощностей и технологических инноваций в Германии, что повышает безопасность поставок для Бундесвера", – отметили в Минобороны Германии.

Как известно, 14 апреля президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Берлине и уже встретился с главой немецкого правительства Фридрихом Мерцем.

В Берлине Зеленскому и Мерцу продемонстрировали семь видов дронов, произведенных на совместных украинско-немецких предприятиях.