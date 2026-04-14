Фермери заблокували порт грецького Лесбоса на тлі епідемії ящуру

Фермери зі східного грецького острова Лесбос у Егейському морі, які борються зі смертельною хворобою худоби, у вівторок не дозволили сотням пасажирів сісти на пором, що відправлявся з острова, на знак протесту проти дій уряду щодо боротьби з епідемією.

Фермери заблокували вхід до порту Міліліні, дозволивши сісти на судно, що прямувало до Хіосу та Пірея, лише призовникам, які проходять обов’язкову військову службу, та людям, які подорожують з медичних причин.

В результаті на пором сіли близько 100 осіб, тоді як ще 700, разом із 110 автомобілями та 30 мотоциклами, залишилися на березі.

Лесбос є епіцентром епідемії ящуру, яка спалахнула в середині березня і призвела до введення суворих заходів з вибракування худоби та заборони на експорт сільськогосподарських тварин і молочних продуктів, оскільки влада намагається зупинити поширення хвороби.

Ящур є смертельним для худоби, але не впливає на людей.

Торік у квітні Австрія закривала пункти пропуску на кордоні з Угорщиною, щоб запобігти проникненню захворювання ящур в країну.

Словаччина тоді оголосила надзвичайну ситуацію після того, як хвороба була виявлена на трьох фермах.