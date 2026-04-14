Фермеры заблокировали порт греческого острова Лесбос на фоне эпидемии ящура

Фермеры с восточного греческого острова Лесбос в Эгейском море, борющиеся со смертельной болезнью скота, во вторник не позволили сотням пассажиров сесть на паром, отправлявшийся с острова, в знак протеста против действий правительства по борьбе с эпидемией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Фермеры заблокировали вход в порт Милилини, позволив сесть на судно, направлявшееся в Хиос и Пирей, только призывникам, проходящим обязательную военную службу, и людям, путешествующим по медицинским показаниям.

В результате на паром сели около 100 человек, тогда как еще 700, вместе с 110 автомобилями и 30 мотоциклами, остались на берегу.

Лесбос является эпицентром эпидемии ящура, которая вспыхнула в середине марта и привела к введению строгих мер по выбраковке скота и запрету на экспорт сельскохозяйственных животных и молочных продуктов, поскольку власти пытаются остановить распространение болезни.

Ящур смертелен для скота, но не влияет на людей.

В апреле прошлого года Австрия закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Венгрией, чтобы предотвратить проникновение ящура в страну.

Словакия тогда объявила чрезвычайную ситуацию после того, как болезнь была обнаружена на трех фермах.