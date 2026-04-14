Прем'єр Естонії: на практиці НАТО працює краще, ніж здається

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал запевняє, що у НАТО військова командна структура та співпраця між державами на практиці працюють значно краще, ніж це виглядає ззовні.

Заяву очільника естонського уряду наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

У Міхала спитали, чи призвели висловлювання президента Дональда Трампа на тему НАТО до ситуації, за якої Естонії у забезпеченні своєї безпеки залишається розраховувати лише на себе та найближчих сусідів.

"Практика такого підходу не підтверджує. Я розумію, звідки беруться такі думки, і розумію, що є дуже авторитетні люди, які так вважають", – відповів він.

За словами Міхала, головнокомандувач Об'єднаних збройних сил (ОЗС) НАТО Алексус Грінкевич має дуже широкі повноваження для вжиття будь-яких оборонних заходів.

"Це означає, що якщо він каже, то так і відбувається. Тому я кажу, що з практичної точки зору здатність НАТО до реагування та її готовність перебувають на дуже високому рівні", – зазначив він.

Нещодавно президент США Дональд Трамп в інтерв'ю британській газеті The Telegraph сказав, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.

Раніше американський президент сказав, що Сполучені Штати можуть відмовитися від обіцянки захищати своїх союзників по НАТО у разі, якщо на них буде здійснено напад.

За даними ЗМІ, Білий дім розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на думку президента Дональда Трампа, не допомогли США та Ізраїлю під час війни в Ірані.

Тим часом генсек НАТО Марк Рютте заявив, що розуміє розчарування Трампа через НАТО.