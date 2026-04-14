Премьер Эстонии: на практике НАТО работает лучше, чем кажется

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал уверяет, что в НАТО военная командная структура и сотрудничество между государствами на практике работают значительно лучше, чем это выглядит со стороны.

Заявление главы эстонского правительства приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

У Михала спросили, привели ли высказывания президента Дональда Трампа на тему НАТО к ситуации, при которой Эстонии в обеспечении своей безопасности остается рассчитывать только на себя и ближайших соседей.

"Практика такого подхода этого не подтверждает. Я понимаю, откуда берутся такие мысли, и понимаю, что есть очень авторитетные люди, которые так считают", – ответил он.

По словам Михала, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО Алексус Гринкевич имеет очень широкие полномочия для принятия любых оборонительных мер.

"Это означает, что если он говорит, то так и происходит. Поэтому я говорю, что с практической точки зрения способность НАТО к реагированию и ее готовность находятся на очень высоком уровне", – отметил он.

Недавно президент США Дональд Трамп в интервью британской газете The Telegraph сказал, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Ранее американский президент заявил, что Соединенные Штаты могут отказаться от обещания защищать своих союзников по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение.

По данным СМИ, Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов НАТО, которые, по мнению президента Дональда Трампа, не помогли США и Израилю во время войны в Иране.

Между тем генсек НАТО Марк Рютте заявил, что понимает разочарование Трампа в связи с НАТО.