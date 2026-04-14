В ЄС кажуть, що криза з авіаційним паливом – головна проблема на тлі війни в Ірані

Можливий дефіцит авіаційного палива через війну в Ірані є "головним приводом для занепокоєння" для Європейської комісії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Як зазначила речниця Єврокомісії з питань енергетичної політики Анна-Кайса Ітконен, європейські авіакомпанії поки що не відчувають нестачі палива, але "найближчим часом" можуть зіткнутися з дефіцитом керосину.

Поставки сирої нафти на нафтопереробні заводи ЄС залишаються "стабільними", і "наразі немає потреби в додатковому вивільненні запасів", сказала Ітконен.

Вона додала, що внутрішні нафтопереробні заводи здатні покрити близько 70% потреб блоку в гасі.

"Наше завдання і наша роль на цей момент полягають у координації та зборі повної оперативної інформації про ситуацію, тому ми зараз щотижня скликаємо координаційні групи з питань нафти та газу", – сказала Ітконен.

Однак європейські оператори вже наполягають на вжитті заходів і поступках з боку Брюсселя.

Торгова асоціація Airlines for Europe (A4E) – до числа членів якої входять такі великі компанії, як Ryanair, Lufthansa та Air France-KLM – вже закликала створити платформу для спільних переговорів та закупівель керосину, підхід, який ЄС раніше використовував щодо природного газу і тепер застосовує до критично важливих сировинних матеріалів.

Лобістська група також хоче, щоб був прийнятий закон, який зобов'язує європейські країни спеціально створювати запаси авіаційного палива, як це вже вимагається робити з нафтою та газом.

Крім того, A4E використовує останні геополітичні потрясіння, щоб подвоїти свої нападки на ключові європейські заходи щодо "зеленого" переходу, такі як Система торгівлі викидами (ETS), яка змушує забруднювачів – включаючи операторів внутрішніх рейсів – платити за кожну тонну CO2, що викидається ними в атмосферу.

ЄС повинен "тимчасово призупинити дію ETS", заявив представник групи у своїй заяві.

Авіаційне лобі також хоче, щоб ціна квот на викиди була знижена та обмежена "для боротьби з волатильністю цін".

ЄС також повинен тимчасово компенсувати повну різницю в ціні між гасом із викопного палива та екологічно чистим авіаційним паливом (SAF), яке авіакомпанії згідно із законом зобов'язані використовувати в невеликих, але поступово зростаючих кількостях, заявила A4E.

Раніше Міжнародна рада аеропортів (ACI) попередила, що Європа зіткнеться з дефіцитом авіаційного палива вже за три тижні, якщо Ормузька протока не буде повністю відкрита.

Також у ЄС попереджали, що шок, спричинений війною в Ірані, може перерости у фінансову кризу.