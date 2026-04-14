В ЕС заявляют, что кризис с авиационным топливом – главная проблема на фоне войны в Иране

Возможный дефицит авиационного топлива из-за войны в Иране является "главным поводом для беспокойства" для Европейской комиссии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Как отметила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам энергетической политики Анна-Кайса Итконен, европейские авиакомпании пока не испытывают нехватки топлива, но "в ближайшее время" могут столкнуться с дефицитом керосина.

Поставки сырой нефти на нефтеперерабатывающие заводы ЕС остаются "стабильными", и "на данный момент нет необходимости в дополнительном высвобождении запасов", сказала Итконен.

Она добавила, что внутренние нефтеперерабатывающие заводы способны покрыть около 70% потребностей блока в керосине.

"Наша задача и наша роль на данный момент заключаются в координации и сборе полной оперативной информации о ситуации, поэтому мы сейчас еженедельно созываем координационные группы по вопросам нефти и газа", – сказала Итконен.

Однако европейские операторы уже настаивают на принятии мер и шагах со стороны Брюсселя.

Торговая ассоциация Airlines for Europe (A4E) – в число членов которой входят такие крупные компании, как Ryanair, Lufthansa и Air France-KLM – уже призвала создать платформу для совместных переговоров и закупок керосина, подход, который ЕС ранее использовал в отношении природного газа и теперь применяет к критически важным сырьевым материалам.

Лоббистская группа также хочет, чтобы был принят закон, обязывающий европейские страны специально создавать запасы авиационного топлива, как это уже требуется делать с нефтью и газом.

Кроме того, A4E использует последние геополитические потрясения, чтобы удвоить свои нападки на ключевые европейские меры по "зеленому" переходу, такие как Система торговли выбросами (ETS), которая заставляет загрязнителей – включая операторов внутренних рейсов – платить за каждую тонну CO2, выбрасываемую ими в атмосферу.

ЕС должен "временно приостановить действие ETS", заявил представитель группы в своем заявлении.

Авиационное лобби также хочет, чтобы цена квот на выбросы была снижена и ограничена "для борьбы с волатильностью цен".

ЕС также должен временно компенсировать полную разницу в цене между керосином из ископаемого топлива и экологически чистым авиационным топливом (SAF), которое авиакомпании по закону обязаны использовать в небольших, но постепенно растущих количествах, заявила A4E.

Ранее Международный совет аэропортов (ACI) предупредил, что Европа столкнется с дефицитом авиационного топлива уже через три недели, если Ормузский пролив не будет полностью открыт.

Также в ЕС предупреждали, что шок, вызванный войной в Иране, может перерасти в финансовый кризис.