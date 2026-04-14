Глава МЗС Франції: блокаду іранських портів необхідно зняти

На тлі того, як США блокують іранські порти, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав до дотримання свободи судноплавства в міжнародних водах.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву французький міністр зробив в інтерв'ю RFI.

Барро також розповів про пропозицію Франції щодо створення мирної багатонаціональної місії для забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці та про необхідність припинення вогню в Лівані.

"Позиція Франції полягає в тому, що вільне пересування суден у міжнародних водах є спільним благом людства, і його необхідно поважати скрізь і завжди. Тому необхідно терміново скасувати цю блокаду. Я вважаю, що це питання, власне, було в центрі переговорів між Сполученими Штатами та Іраном, які відбулися в Пакистані минулого вікенду", – сказав Барро.

Він зазначив, що занепокоєний тим, що блокада – або перекриття Ормузької протоки – продовжуватиме мати дуже негативні наслідки для світової економіки.

"Ось чому, як на дипломатичному, так і на оперативному рівні, ми за ініціативою президента Республіки (Емманюеля Макрона. – Ред.) розпочали низку ініціатив, щоб знайти відповіді. На дипломатичному фронті – закликаючи сторони відновити свободу судноплавства в протоці. А на оперативному – об’єднавши велику кількість країн для підготовки мирної, суто оборонної міжнародної місії, спрямованої на полегшення проходження суден, коли ситуація заспокоїться", – додав Барро.

На питання, що він думає про оголошену президентом США Дональдом Трампом блокаду Ормузької протоки, глава МЗС Франції відповів: "Як я вже сказав, у міжнародних водах не може бути блокади. Міжнародні води повинні залишатися судноплавними скрізь і завжди – це принцип міжнародного та морського права, який необхідно поважати".

13 квітня США почали повну морську блокаду портів Ірану, а президент Дональд Трамп заявив, що кожен іранський корабель, який наблизиться до неї, буде знищений.

Цьому передувало оголошення президента США, що американський флот почне блокаду іранських портів і не пропускатиме "судна, які платили плату Тегерану". Йдеться про данину, яку Іран збирав з окремих танкерів, які все ж пропускав через Ормузьку протоку – до 2 млн доларів із судна.

Раніше Трамп заявив, що інші країни будуть залучені до блокади, зокрема Британія, яка має направити мінні тральщики.

Тим часом у Британії заявили, що країна не братиме участі у блокаді.