Украина и Норвегия подписали декларацию об оборонном партнерстве

Премьер-министр Йонас Гар Стёре и президент Владимир Зеленский договорились об укреплении норвежско-украинского сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление норвежского правительства.

Как отмечается, Украина и Норвегия будут принимать меры для содействия более тесному сотрудничеству между оборонными отраслями двух стран с целью разработки новых технологий и наращивания объемов производства.

Кроме того, теперь в Норвегии станет возможным производство украинских беспилотных летательных аппаратов.

"Укрепление военного сотрудничества выгодно обеим нашим странам. Мы поддерживаем борьбу Украины за свободу и в то же время используем украинский опыт, приобретенный на передовой, для развития нашей собственной обороны. Технологии в Украине стремительно развиваются, и украинцы многому учат нас о современной войне", – отметил Стёре.

После двусторонней встречи Стёре и Зеленский подписали совместную декларацию об укреплении сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

В декларации Норвегия, среди прочего, обязуется поддерживать производство дронов в Украине, а Украина обязуется делиться с Норвегией полученным опытом, данными и другой информацией.

"Мы тщательно рассмотрим, как украинские технологии и украинская дронная промышленность могут помочь укрепить оборонный потенциал Норвегии в долгосрочной перспективе, а также важное значение имеет налаживание производства украинских дронов в Норвегии. Мы также будем сотрудничать с целью увеличения производства зенитных систем и боеприпасов", – сказал Стёре.

Согласно совместной декларации, знания, полученные украинскими силами на поле боя, также пригодятся для дальнейшего развития норвежских планов и мер по подготовке к чрезвычайным ситуациям.

"Нам есть чему поучиться на украинском опыте. Сейчас норвежские силы помогают в подготовке украинских солдат. Теперь мы договорились, что украинские инструкторы приедут в Норвегию, чтобы поделиться своими знаниями с норвежскими вооруженными силами", – добавил норвежский премьер.

Оборонные отрасли Норвегии и Украины уже тесно сотрудничают, и лидеры обеих стран стремятся расширить это сотрудничество.

"Для обеспечения нашей общей безопасности важно, чтобы оборонная промышленность разрабатывала новые технологии и увеличивала производство. Мы договорились упростить условия для более тесного сотрудничества между оборонными отраслями Норвегии и Украины", – резюмировал Стёре.

Как известно, 14 апреля президент Украины Владимир Зеленский также находился с визитом в Берлине и встретился с главой немецкого правительства Фридрихом Мерцем.

В Берлине Зеленскому и Мерцу продемонстрировали семь видов дронов, произведенных на совместных украинско-немецких предприятиях.