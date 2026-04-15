Польща та Ісландія приєднаються до угоди про спецтрибунал для РФ за агресію проти України

Польща та Ісландія готові приєднатися до угоди щодо створення спецтрибуналу для Росії за злочин агресії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своїх соцмережах заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сибіга повідомив, що Ісландія та Польща підтвердили готовність приєднатися до угоди щодо створення спецтрибуналу для Росії за злочин агресії проти України.

"Вдячні нашим ісландським та польським партнерам за цей важливий крок. Це позначає важливий етап: із 17 підтвердженнями готовності ми офіційно перетнули "юридичний мінімум" необхідної кількості країн-членів Ради Європи, необхідний для винесення угоди на голосування", – зазначив Сибіга.

Він констатував, що основні формальності для запуску Спецтрибуналу тепер виконані, і це сталося менш як за рік після домовленості створити його 9 травня 2025 року.

Сибіга зазначив, що Розширена часткова угода про керівний комітет Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України тепер може бути винесена на розгляд та ухвалена під час міністерської зустрічі Комітету міністрів РЄ у Кишиневі 14-15 травня.

Нагадаємо, 25 березня про готовність долучитись до угоди щодо Спецтрибуналу оголосила Швеція, 30 березня – Латвія, на початку квітня – Німеччина, Британія та Молдова.

