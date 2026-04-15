Польша и Исландия присоединятся к соглашению о спецтрибунале для РФ за агрессию против Украины

Польша и Исландия готовы присоединиться к соглашению о создании спецтрибунала для России за преступление агрессии против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своих соцсетях заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Благодарны нашим исландским и польским партнерам за этот важный шаг. Это обозначает важный этап: с 17 подтверждениями готовности мы официально пересекли "юридический минимум" необходимого количества стран-членов Совета Европы, необходимый для вынесения соглашения на голосование", – отметил Сибига.

Он констатировал, что основные формальности для запуска Спецтрибунала теперь выполнены, и это произошло менее чем через год после договоренности создать его 9 мая 2025 года.

Сибига отметил, что Расширенное частичное соглашение о руководящем комитете Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины теперь может быть вынесено на рассмотрение и принято во время министерской встречи Комитета министров СЕ в Кишиневе 14-15 мая.

Напомним, 25 марта о готовности присоединиться к соглашению по Спецтрибуналу объявила Швеция, 30 марта – Латвия, в начале апреля – Германия, Великобритания и Молдова.

