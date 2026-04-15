Стьоре: первые из обещанных Норвегией F-16 для Украины "скоро" будут готовы летать

Первые из шести истребителей F-16, которые Норвегия формально уже передала Украине и которые проходят комплексный процесс технического обслуживания за рубежом, скоро будут готовы выполнять задачи.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в страну.

Стьоре отметил, что ремонты и техническое обслуживание обещанных Украине F-16, которые уже формально уже переданы в ее собственность, все еще продолжается в Бельгии – но первые самолеты будут готовы летать "скоро".

"Норвегия передала Украине шесть самолетов F-16. Это самолеты, которые уже не использовались в Норвегии – потому что у нас уже несколько лет есть F-35. Они требовали значительных ремонтов и приготовлений для того, чтобы поступить на вооружение украинских Воздушных сил... Эти самолеты – уже в собственности Украины, их ремонтируют и обслуживают техники в Бельгии, по соглашению, заключенному при участии США и Украины. Думаю, первые из этих самолетов будут готовы выполнять задачи скоро", – сказал Стьоре, не называя более конкретных сроков.

О пребывании самолетов на ремонтах уже было известно. Из информации, которую норвежские СМИ получили от собеседников в начале апреля 2026 года выглядело, что приведение в надлежащее техническое состояние четырех из шести истребителей может занять еще много времени.

В норвежском правительстве тогда же отметили, что право собственности на самолеты было передано от Норвегии в Украину в 2024 и 2025 годах.

Министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик признал, что лучшие самолеты F-16, которые были в наличии на момент, когда Норвегия прекратила эксплуатацию F-16, были переданы Румынии, а не Украине.

Во время визита Зеленского в Норвегию 14 апреля Киев и Осло подписали декларацию об оборонном партнерстве.