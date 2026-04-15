Трамп заявил, что не беспокоится о поражении Орбана на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не обеспокоен поражением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, за которого он открыто агитировал, на выборах 12 апреля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Трамп заявил в комментарии журналисту ABC News Джонатану Карлу.

Президент США заявил, что ему нравится будущий премьер-министр Венгрии – лидер партии "Тиси" Петер Мадьяр.

"Думаю, новый премьер-министр хорошо справится со своими обязанностями – он хороший человек".

Он отметил, что Мадьяр ранее был членом партии Орбана "Фидес" и имеет схожие взгляды на иммиграцию.

"Я думаю, он будет хорошим премьером", – добавил лидер США.

Трамп сказал, что не знает, изменило бы что-то, если бы он поехал в Венгрию агитировать за Орбана вместо своего вице-президента Джей Ди Венса, который посетил Будапешт за несколько дней до выборов.

"Он (Орбан – ред.) значительно отставал. Я не был так сильно вовлечен в это дело. Хотя Виктор – хороший человек", – заявил американский президент.

Это фактически стало первой реакцией Трампа на поражение Орбана на парламентских выборах.

За два дня до венгерских выборов президент США Дональд Трамп прямо призвал венгров голосовать за Орбана, потому что он "настоящий друг".

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что американская администрация поддерживала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах из-за того, что он один из немногих лидеров в Европе, готовых противостоять "брюссельской бюрократии".

Как известно, через несколько часов после закрытия избирательных участков в Венгрии в воскресенье премьер Виктор Орбан после 16 лет у власти признал поражение и поздравил соперников с победой.

