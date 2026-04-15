Мадьяр анонсировал остановку работы государственных СМИ

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что прекратит вещание государственных СМИ и подготовит реформу медиа, которая должна обеспечить свободу прессы в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в эфире государственного "Радио Кошут", его слова передает Telex.

Лидер партии "Тиса" начал свое интервью с того факта, что он впервые за полтора года появился на государственных СМИ, контролируемых правительством Виктора Орбана.

"После формирования правительства мы приостановим работу государственных СМИ", – анонсировал Мадьяр.

Он пояснил, что во время предвыборной кампании государственные медиа "нанесли большой вред", а каждый венгр заслуживает СМИ, "которые транслируют реальность".

Мадьяр также назвал проправительственные СМИ "фабрикой лжи". Когда ведущий пытался его перебить и возразить, политик ответил: "Позволите ли вы мне закончить, если я жду этого предложения уже полтора года?".

Лидер "Тисы" добавил, что он не слышал, чтобы репортер или кто-либо в этой студии осмелился прервать "любое предложение самого лживого и коррумпированного премьер-министра, который когда-либо был", имея в виду Орбана.

"От того, что здесь происходило, даже Геббельс и северокорейский диктатор облизнули бы пальцы", – заявил Мадьяр.

По словам будущего главы правительства, государственные СМИ должны попытаться быть хотя бы частично независимыми, но "теперь это не имеет значения".

Как сообщали СМИ, Европейская комиссия начала "немедленные переговоры" с лидером партии "Тиса" Петером Мадьяром, призывая его наладить отношения с Украиной и начать давно ожидаемые реформы, чтобы разблокировать 35 млрд евро замороженных средств ЕС.

Накануне президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообщалась с будущим премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром по размораживанию денег Европейского Союза в обмен на реформы в Венгрии.

Сам лидер "Тисы" Петер Мадьяр после победы на парламентских выборах в Венгрии заверил, что страна снова будет надежным партнером в ЕС и НАТО.

