Єврокомісар з оборони пропонує ЄС створити спільні збройні сили на заміну військ США

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс вважає, що країни Європейського Союзу повинні розглянути можливість створення спільних збройних сил, які в перспективі могли б замінити американські війська в Європі.

Про це він заявив у неділю, 11 січня, під час виступу на щорічній конференції з питань безпеки на півночі Швеції, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Кубілюс висунув ідею створення "потужних постійних європейських збройних сил чисельністю 100 тисяч військовослужбовців" як можливий варіант для кращого захисту старого континенту.

"Як ми замінимо постійні американські військові сили чисельністю 100 тисяч осіб, які є основою європейської армії?", – запитав він під час виголошення своєї промови.

У своїй промові європейський комісар також висловився за створення "Європейської ради безпеки", до складу якої увійдуть провідні держави, можливо, й Велика Британія.

На думку Кубілюса, такий орган міг би сприяти прискоренню ухвалення рішень щодо європейської оборони.

"Європейська рада безпеки могла б складатися з ключових постійних членів та кількох членів, що змінюються. Всього близько 10-12 членів, завданням яких буде обговорення найважливіших питань оборони", – зазначив він.

Єврокомісар також вважає, що така інституція повинна зосередитися в першу чергу на спробах змінити динаміку війни в Україні.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з’явилася у ЗМІ, про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.

Командування армії США у Європі та Африці підтвердило плани передислокувати частину військового контингенту з європейських країн, сказавши, що про виведення військ не йдеться.

На початку грудня президент Литви Гітанас Науседа розповів, що отримав листа від свого американського колеги Дональда Трампа, в якому той позитивно оцінює зусилля Литви щодо збільшення оборонних витрат.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Союзники обіцяють допомогу: які держави і за яких умов готові направити війська в Україну