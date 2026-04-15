Португалия против создания общей европейской армии

Португалия выступает против создания отдельной европейской армии и вместо этого поддерживает укрепление и модернизацию своих вооруженных сил в рамках НАТО.

Об этом заявил министр обороны страны Нуно Мело, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Мело отметил, что Португалия высоко ценит Соединенные Штаты, назвав Вашингтон ключевым трансатлантическим партнером.

Он отметил, что его страна выступает против создания отдельной европейской армии.

"Мы не поддерживаем идею единой европейской армии", – подчеркнул он.

Мело заявил, что Португалия должна инвестировать в свои вооруженные силы, чтобы обеспечить их способность выполнять возложенные на них задачи в рамках НАТО.

Также он отметил, что Португалия увеличила свои расходы на оборону, согласно критериям НАТО, до 6,12 млрд евро (или 2% ВВП) в 2025 году, на четыре года раньше, чем предусматривал первоначальный график.

В 2024 году расходы составляли около 4,5 млрд евро, или 1,58% ВВП.

Напомним, в январе еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс выдвинул идею создания совместных вооруженных сил, которые в перспективе могли бы заменить американские войска в Европе.

Это произошло после того, как в конце октября Министерство обороны Румынии подтвердило ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что США сокращают численность своих войск, которые были дислоцированы в Европе.

В марте Кубилюс заявил, что ЕС нуждается в общей армии из-за сокращения военного присутствия США на европейском континенте.