Президент Угорщини доручить Мадяру сформувати уряд і розгляне свою відставку

Президент Угорщини Тамаш Шуйок повідомив лідеру партії "Тиса", яка перемогла на парламентських виборах, Петеру Мадяру, що доручить йому сформувати новий уряд.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Мадяр за підсумками зустрічі з Шуйоком, передає Telex.

Угорський президент та лідер "Тиси" провели першу особисту зустріч після парламентських виборів в Угорщині, які поклали край 16-річному прем’єрству Віктора Орбана.

"Президент республіки повідомив, що саме мене він попросить сформувати новий уряд", – розповів Мадяр після розмови з Шуйоком.

Як стало відомо, у п’ятницю, 17 квітня, розпочнуться переговори між партіями щодо майбутніх парламентських комітетів та відкриття сесії нового скликання парламенту.

Згідно з конституцією країни, процес формування нового уряду запускає президент, який повинен скликати установчу сесію нової Національної асамблеї протягом 30 днів після виборів, тобто не пізніше 12 травня. На ній глава держави має винести пропозицію щодо особи прем’єр-міністра.

За словами Мадяра, Шуйок скличе установчу сесію парламенту не раніше 4 травня.

Сам лідер "Тиси" під час зустрічі з президентом закликав його подати у відставку, оскільки "угорський народ голосував не за зміну уряду, а за зміну режиму".

"Я отримав відповідь, що він розгляне це питання", – сказав Мадяр.

Майбутній прем’єр-міністр додав, що якщо Шуйок не піде у відставку за власним бажанням, то він використає всі інструменти нового парламенту для цього.

Як писала "Європейська правда", 15 квітня Мадяр заявив, що припинить мовлення державних ЗМІ та підготує реформу медіа, яка має забезпечити свободу преси в країні.

Напередодні переможець виборів в Угорщині поспілкувався із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо розмороження грошей Європейського Союзу в обмін на реформи в країні.

Читайте також: Перезавантаження Угорщини. Що змінить для України поразка Орбана та чого чекати від Мадяра.