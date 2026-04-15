Президент Венгрии поручит Мадьяру сформировать новое правительство и рассмотрит вопрос о своей отставке

Президент Венгрии Тамаш Шуйок сообщил лидеру победившей на парламентских выборах партии "Тиса" Петеру Мадьяру, что поручит ему сформировать новое правительство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Мадьяр по итогам встречи с Шуйоком, передает Telex.

Президент и лидер "Тисы" провели первую личную встречу после парламентских выборов в Венгрии, которые положили конец 16-летнему премьерству Виктора Орбана.

"Президент республики сообщил, что именно меня он попросит сформировать новое правительство", – рассказал Мадьяр после разговора с Шуйоком.

Как стало известно, в пятницу, 17 апреля, начнутся переговоры между партиями относительно будущих парламентских комитетов и открытия сессии нового созыва парламента.

Согласно конституции страны, процесс формирования нового правительства запускает президент, который должен созвать учредительную сессию новой Национальной ассамблеи в течение 30 дней после выборов, то есть не позднее 12 мая. На ней глава государства должен вынести предложение относительно лица премьер-министра.

По словам Мадьяра, Шуйок созовет учредительную сессию парламента не ранее 4 мая.

Сам лидер "Тисы" во время встречи с президентом призвал его подать в отставку, поскольку "венгерский народ голосовал не за смену правительства, а за смену режима".

"Я получил ответ, что он рассмотрит этот вопрос", – сказал Мадьяр.

Будущий премьер-министр добавил, что если Шуйок не уйдет в отставку по собственному желанию, то он использует все инструменты нового парламента для этого.

Как писала "Европейская правда", 15 апреля Мадьяр заявил, что прекратит вещание государственных СМИ и подготовит реформу медиа, которая должна обеспечить свободу прессы в стране.

Накануне победитель выборов в Венгрии пообщался с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен относительно размораживания денег Европейского Союза в обмен на реформы в стране.

