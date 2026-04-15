Євросоюз розробив застосунок, що дозволить перевіряти вік користувачів для доступу на сайти

Європейський Союз завершив технічну розробку застосунку, який дозволить перевіряти вік користувачів перед наданням їм доступу на певні вебсайти, і планує почати його масове впровадження найближчим часом.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу, 15 квітня.

"Наш обов'язок – захищати наших дітей в онлайн-світі так само, як ми робимо це в офлайн-світі. І щоб робити це ефективно, нам потрібен гармонізований європейський підхід… Сьогодні я можу оголосити, що у нас є відповідь. Наш європейський застосунок для перевірки віку технічно готовий і незабаром буде доступний для використання громадянами", – заявила фон дер Ляєн.

Вона розповіла, що вказаний застосунок дозволить користувачам підтверджувати свій вік під час доступу до онлайн-платформ – "так само, як магазини просять підтвердити вік людей, які купують алкогольні напої в магазині".

"Місяць тому я скликала перше засідання спеціальної групи з питань безпеки дітей в інтернеті. Завтра група проведе своє друге засідання. Ця група надасть свої рекомендації до літа", – повідомила президентка Єврокомісії.

Фон дер Ляєн нагадала, що це – не перший випадок, коли ЄС пропонує інноваційне рішення для нової проблеми.

"Комісія розробила COVID-застосунок у рекордний термін – за три місяці, – щоб допомогти нам безпечно повернутися до нормального життя. Відсканувавши наші COVID-сертифікати, ми могли піти на концерт або сісти в літак, щоб знову подорожувати тощо. 78 країн на чотирьох континентах використовували цей застосунок, тож це був величезний успіх. І тепер ми взяли цей успіх і застосували його до застосунку для перевірки віку. Він працює за тими ж принципами, за тією ж моделлю", – пояснила вона.

Як працюватиме застосунок: його треба буде завантажити та ввести дані паспорта або ID-картки, і він сам буде підтверджувати вік під час доступу до онлайн-сервісів.

У Єврокомісії стверджують, що застосунок "дотримується найвищих у світі стандартів конфіденційності" та є повністю анонімним: передається лише інформація про вік.

Вже відомо, що Франція, Данія, Греція, Італія, Іспанія, Кіпр та Ірландія планують інтегрувати застосунок у свої національні гаманці.

У Брюсселі сподіваються, що цей приклад наслідуватимуть й інші держави ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", Національні збори Франції схвалили законопроєкт про заборону доступу до соціальних мереж для неповнолітніх віком до 15 років.

Парламент Португалії також схвалив у першому читанні законопроєкт, який вимагає чіткої згоди батьків для доступу дітей віком від 13 до 16 років до соціальних мереж.

Заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років розглядає і Велика Британія.

Данія також планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.