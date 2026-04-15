Евросоюз разработал приложение для проверки возраста пользователей для доступа на сайты

Европейский Союз завершил техническую разработку приложения, которое позволит проверять возраст пользователей перед предоставлением им доступа на определенные веб-сайты, и планирует начать его массовое внедрение в ближайшее время.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, 15 апреля.

ЕС разработал приложение, которое будет проверять возраст пользователей, прежде чем предоставлять им доступ к некоторым сайтам, которые не предназначены для детей.

"Наша обязанность – защищать наших детей в онлайн-мире так же, как мы делаем это в офлайн-мире. И чтобы делать это эффективно, нам нужен гармонизированный европейский подход... Сегодня я могу объявить, что у нас есть ответ. Наше европейское приложение для проверки возраста технически готово и вскоре будет доступно для использования гражданами", – заявила фон дер Ляйен.

Она рассказала, что указанное приложение позволит пользователям подтверждать свой возраст при доступе к онлайн-платформам – "так же, как магазины просят подтвердить возраст людей, которые покупают алкогольные напитки в магазине".

"Месяц назад я созвала первое заседание специальной группы по вопросам безопасности детей в интернете. Завтра группа проведет свое второе заседание. Эта группа предоставит свои рекомендации к лету", – сообщила президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен напомнила, что это – не первый случай, когда ЕС предлагает инновационное решение для новой проблемы.

"Комиссия разработала COVID-застосунок в рекордный срок – за три месяца, – чтобы помочь нам безопасно вернуться к нормальной жизни. Отсканировав наши COVID-сертификаты, мы могли пойти на концерт или сесть в самолет, чтобы снова путешествовать и тому подобное. 78 стран на четырех континентах использовали это приложение, так что это был огромный успех. И теперь мы взяли этот успех и применили его к приложению для проверки возраста. Оно работает по тем же принципам, по той же модели", – пояснила она.

Как будет работать приложение: его надо будет загрузить и ввести данные паспорта или ID-карты, и оно само будет подтверждать возраст при доступе к онлайн-сервисам.

В Еврокомиссии утверждают, что приложение "придерживается самых высоких в мире стандартов конфиденциальности" и является полностью анонимным: передается только информация о возрасте.

Уже известно, что Франция, Дания, Греция, Италия, Испания, Кипр и Ирландия планируют интегрировать приложение в свои национальные кошельки.

В Брюсселе надеются, что этому примеру последуют и другие государства ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", Национальное собрание Франции одобрило законопроект о запрете доступа к социальным сетям для несовершеннолетних в возрасте до 15 лет.

Парламент Португалии также одобрил в первом чтении законопроект, который требует четкого согласия родителей для доступа детей в возрасте от 13 до 16 лет к социальным сетям.

Запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 16 лет рассматривает и Великобритания.

Дания также планирует ввести строгие ограничения доступа молодежи к социальным сетям.