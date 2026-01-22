У Польщі розпочали розслідування хакерської атаки на теплоелектростанцію

У Польщі окружна прокуратура в Ольштині розпочала розслідування справи про хакерську атаку на теплову електростанцію в Руціані-Ніді.

Про це повідомляє RMF FM, інформує "Європейська правда".

Як з’ясували журналісти радіостанції, хакерська атака сталась в ніч на 10 січня.

Об'єктом атаки в Руціан-Ніді стала місцева теплова електростанція. Вона виробляє енергію, необхідну для опалення будинків і гарячої води для приблизно 740 квартир.

Відомо, що було змінено налаштування котла потужністю тисячу кіловатів. Проте персонал теплової електростанції швидко відреагував і відновив усі параметри.

Атака не вплинула на постачання опалення та гарячої води мешканцям цього населеного пункту.

Портал CyberDefence24.pl встановив у розмові з Підприємством теплової енергетики (ПТЕ) в Руціан-Ніді, що не відбулося зміни тиску та температури в системі. Крім того, другий котел (потужністю вісімсот кіловатів) весь час працював нормально.

На думку CyberDefence24.pl, за атаку відповідає "група, пов'язана з Росією".

Прокуратура розпочала розслідування за фактом про незаконний доступ до інформації, що не призначена для загального доступу. Справою також займається Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю, яке збирало на місці матеріали по цій справі.

Прокурори кажуть, що наразі не можна стверджувати, що за атаку відповідають російські хакери, але й не можна цього виключати.

Нагадаємо, міністр енергетики Польщі Мілош Мотика повідомив, що в останні дні 2025 року відбулися невдалі кібератаки на низку об'єктів, що виробляють електроенергію. У листопаді він заявляв, що Польща зазнає найбільше кібератак в ЄС.

Віцепрем'єр Польщі, міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський повідомляв, що в грудні країна була "дуже близька" до відключення електроенергії через російську атаку.