В Швеции рассказали о попытке пророссийской кибергруппы атаковать теплоэлектростанцию

В правительстве Швеции заявили, что весной 2025 года теплоэлектростанция на западе страны подверглась атаке пророссийской кибергруппы, которую удалось отбить.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, передает SVT.

В правительстве заверили, что попытка нападения была неудачной из-за эффективной защиты станции.

"Пророссийская группа хакеров пыталась нарушить работу объекта в Швеции. Попытка не удалась. К счастью, серьезных последствий не было благодаря встроенному механизму защиты", – заявил министр.

По словам Болина, делом занималась полиция безопасности. Правоохранители установили, что лицо, стоящее за этой атакой, якобы имеет связи с российской разведкой и службами безопасности.

Шведский министр отметил, что Польша, Норвегия и Дания также пострадали от подобных инцидентов.

"Пророссийские группировки, которые ранее осуществляли атаки типа "перегрузки", пытаются осуществить разрушительные кибератаки на предприятия в Европе", – заявил министр, добавив, что целью злоумышленников являются операционные системы объектов критической инфраструктуры.

Напомним, министр энергетики Польши Милош Мотыка сообщил, что в последние дни 2025 года произошли неудачные кибератаки на ряд объектов, производящих электроэнергию. В ноябре он заявлял, что Польша подвергается больше всего кибератак в ЕС.

15 января премьер-министр Польши Дональд Туск проводил срочное совещание, посвященное кибератакам на польскую энергетическую инфраструктуру.

После этого Туск заявил, что некоторые признаки указывают на причастность российских спецслужб к подготовке кибератак на энергетическую инфраструктуру Польши – однако твердых доказательств нет.

В Польше также начали расследование дела о хакерской атаке на тепловую электростанцию в Руциане-Ниде.