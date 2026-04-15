Іспанська опозиція вважає, що минулорічний блекаут спричинили структурні недоліки системи

Іспанська опозиція покладає відповідальність за відключення електроенергії, яке сталося минулого року, на уряд, а також на оператора енергомережі та орган з нагляду за енергетикою.

Про це йдеться у попередніх висновках звіту комісії під проводом опозиційної Народної партії Іспанії, пише El Mundo, передає "Європейська правда".

Розслідування, ініційоване у Сенаті Іспанії, який контролює опозиційна Народна партія (PP), встановило, що відключення електроенергії не було непередбачуваною аварією, а було спричинене давно відомими структурними недоліками.

Як зазначається у попередніх висновках, оператор енергомережі Red Electrica, підрозділ Redeia та Міністерство енергетики визнані головними відповідальними за відключення. Одночасно звіт критикує регуляторну та антимонопольну комісію CNMC за "бездіяльність у сфері регулювання та нагляду".

У ході розслідування були заслухані свідчення десятків свідків, серед яких міністр енергетики Сара Аагесен, голова Redeia Беатріс Корредор та голова CNMC Кані Фернандес.

Остаточний звіт має бути опублікований наприкінці цього тижня, хоча змін до попередніх висновків не очікується.

"Відключення електроенергії стало наслідком відомої вразливості системи, яка вже деякий час подавала попередження, а також через те, що не було вжито необхідних заходів", – заявила журналістам сенаторка від Народної партії Алісія Гарсія.

Нагадаємо, масштабне відключення електроенергії 28 квітня 2025 року завдало економіці Іспанії збитків на суму близько 1,6 млрд євро.

