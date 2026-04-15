Испанская оппозиция: прошлогодний блэкаут был вызван структурными недостатками системы
Испанская оппозиция возлагает ответственность за отключение электроэнергии, произошедшее в прошлом году, на правительство, а также на оператора энергосети и орган по надзору за энергетикой.
Об этом говорится в предварительных выводах отчета комиссии под руководством оппозиционной Народной партии Испании, пишет El Mundo, передает "Европейская правда".
Расследование, инициированное в Сенате Испании, который контролирует оппозиционная Народная партия (PP), установило, что отключение электроэнергии не было непредвиденной аварией, а было вызвано давно известными структурными недостатками.
Как отмечается в предварительных выводах, оператор энергосети Red Electrica, подразделение Redeia и Министерство энергетики признаны главными виновниками отключения. Одновременно в отчете подвергается критике регуляторная и антимонопольная комиссия CNMC за "бездействие в сфере регулирования и надзора".
В ходе расследования были заслушаны показания десятков свидетелей, среди которых министр энергетики Сара Аагесен, глава Redeia Беатрис Корредор и глава CNMC Кани Фернандес.
Окончательный отчет должен быть опубликован в конце этой недели, хотя изменений в предварительных выводах не ожидается.
"Отключение электроэнергии стало следствием известной уязвимости системы, которая уже некоторое время подавала предупреждения, а также из-за того, что не были приняты необходимые меры", – заявила журналистам сенатор от Народной партии Алисия Гарсия.
Напомним, масштабное отключение электроэнергии 28 апреля 2025 года нанесло экономике Испании ущерб на сумму около 1,6 млрд евро.
