В Турции произошло второе за два дня нападение в школе: есть погибшие

В городе Кахраманмараш, что на юге Турции, произошло вооруженное нападение в школе, в результате которого есть погибшие и раненые.

Об этом пишет CNN Türk, передает "Европейская правда".

Как отмечается, стрельба произошла в средней школе, на место происшествия оперативно прибыли многочисленные бригады медиков и полиции.

По словам губернатора провинции Мюкеррема Унлюера, нападавший открыл огонь в двух классах. В результате погибли четыре человека: один учитель и трое учеников.

Еще несколько человек получили ранения, их госпитализировали.

Предварительно установлено, что стрельбу устроил ученик 8-го класса этой же школы. По имеющейся информации, он использовал пистолет, который мог принадлежать его отцу – бывшему полицейскому.

Мотивы нападения пока остаются неизвестными. Правоохранители проводят расследование и устанавливают все обстоятельства трагедии.

Накануне в другом небольшом городе на юге Турции бывший студент устроил стрельбу в техникуме и в итоге застрелился. От его действий пострадали 16 человек.

В феврале в результате стрельбы в словацкой школе пострадали два человека.

В Польше в марте неизвестный стрелял из пневматики по зданию школы в Варшаве, впоследствии сообщили о задержании подозреваемого.