В Турции произошло второе за два дня нападение в школе: есть погибшие
В городе Кахраманмараш, что на юге Турции, произошло вооруженное нападение в школе, в результате которого есть погибшие и раненые.
Об этом пишет CNN Türk, передает "Европейская правда".
Как отмечается, стрельба произошла в средней школе, на место происшествия оперативно прибыли многочисленные бригады медиков и полиции.
По словам губернатора провинции Мюкеррема Унлюера, нападавший открыл огонь в двух классах. В результате погибли четыре человека: один учитель и трое учеников.
Еще несколько человек получили ранения, их госпитализировали.
Предварительно установлено, что стрельбу устроил ученик 8-го класса этой же школы. По имеющейся информации, он использовал пистолет, который мог принадлежать его отцу – бывшему полицейскому.
Мотивы нападения пока остаются неизвестными. Правоохранители проводят расследование и устанавливают все обстоятельства трагедии.
Накануне в другом небольшом городе на юге Турции бывший студент устроил стрельбу в техникуме и в итоге застрелился. От его действий пострадали 16 человек.
В феврале в результате стрельбы в словацкой школе пострадали два человека.
В Польше в марте неизвестный стрелял из пневматики по зданию школы в Варшаве, впоследствии сообщили о задержании подозреваемого.