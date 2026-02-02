У Фінляндії зупинили чотирьох іноземців, що намагались перейти кордон до РФ

У Фінляндії прикордонники зупинили чотирьох іноземних громадян, які спробували нелегально перетнути кордон з РФ поблизу міста Іматра.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Випадок стався ще минулої п’ятниці, 30 січня, але повідомили про нього зараз. Прикордонники виявили чотирьох порушників завдяки технічним засобам моніторингу поблизу держкордону, після чого на місце вирушив патруль.

Розслідування на даному етапі дозволяє припускати, що затримані можуть бути пов’язані з торгівлею людьми та сутенерством, зокрема випадку, який напередодні викрили в Оулу.

Громадянство затриманих не розкривають.

Ще один подібний випадок у цьому ж районі зафіксували близько двох тижнів тому, тоді порушник був один і також спробував перейти кордон у бік Росії.

Нагадаємо, у цій місцевості добудовують 140 км паркану з технічними засобами спостереження. Паркан на південному сході країни буде найдовшою секцією із загалом 200 км паркану на фінсько-російському кордоні.

Поштовхом для спорудження паркану стала спроба Росії восени 2023 року влаштувати на східному кордоні Фінляндії штучну міграційну кризу – на зразок того, як режим Лукашенка зробив своїм європейським сусідам. У Гельсінкі відреагували повним закриттям сухопутного кордону з РФ, яке діє і досі – уряд не бачить передумов для скасування цього заходу.