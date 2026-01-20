У Фінляндії похвалились першим випадком, коли паркан на кордоні з Росією виправдав витрати

У Фінляндії вперше виявили і зупинили порушника завдяки новому паркану, побудованому на окремих ділянках майже 1300-кілометрового кордону з Росією.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Випадок стався в районі міста Іматра ще минулого тижня, проте повідомили про нього 20 січня. Прикордонники завдяки спрацюванню сигнального обладнання на паркані зафіксували спробу перетину держкордону з території Фінляндії до Росії і зупинили порушника.

Про особу порушника і його мотиви нічого не повідомляють.

Паркан дозволяє прикордонникам цілодобово наглядати одразу за багатьма ділянками кордону відносно невеликій кількості людей.

Загалом на південному сході кордону Фінляндії мають побудувати 140 км паркану, з них спорудили вже 100 км, які поступово насичуються спостережним обладнанням. Також у ньому передбачені спеціальні проходи для диких звірів через кожні 3 км.

Південно-східна секція паркану – найдовша з усіх, які Фінляндія будує на східному кордоні. Їхня сукупна довжина становитиме 200 км, загальна вартість проєкту – близько 380 млн євро.

Перекрити парканом усі майже 1300 км кордону з Росією неможливо – кожен кілометр паркану з усіма засобами спостереження коштує близько 1,8 млн євро. Тому Прикордонна служба визначила пріоритетні ділянки.

Поштовхом для спорудження паркану стала спроба Росії восени 2023 року влаштувати на східному кордоні Фінляндії штучну міграційну кризу – на зразок того, як режим Лукашенка зробив своїм європейським сусідам. У Гельсінкі відреагували повним закриттям сухопутного кордону з РФ, яке діє і досі – уряд не бачить передумов для скасування цього заходу.

Нещодавно Фінляндія попросила у ЄС додаткові 16 млн євро на моніторинг східного кордону.