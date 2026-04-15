В Финляндии задержали шведа, незаконно пересекшего границу с Россией

Во вторник вблизи города Лиекса на востоке Финляндии задержали мужчину, который незаконно оказался на территории России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Задержанным оказался 40-летний гражданин Швеции.

Мужчина пересек государственную границу в районе Лиекса и оказался в России. Во вторник утром около шести часов он сам позвонил в службу экстренной помощи и сообщил, что заблудился.

Для поисков мужчины использовался вертолет Пограничной охраны, также был налажен контакт с российской пограничной службой.

Местонахождение мужчины удалось установить вечером, в 22:51, в городке Куйккасуо возле Лиексы, на финской стороне границы. Мужчину задержали по подозрению в нарушении государственной границы.

Пограничная служба выясняет в ходе предварительного расследования, почему мужчина незаконно пересек границу. Пограничный уполномоченный Северной Карелии связался с коллегой в России.

В начале этого года в Финляндии пограничники задержали четырех иностранных граждан, которые пытались нелегально пересечь границу с РФ вблизи города Иматра.

Еще один подобный случай в этом же районе зафиксировали за две недели до этого, тогда нарушитель был один и также пытался перейти границу в сторону России.