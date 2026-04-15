"Рамштайн" в Берлине обсуждает увеличение поставок дронов и дальнобойных ракет Украине

В Берлине началось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), во время которого будет обсуждаться увеличение военной поддержки Украины с акцентом на поставку дронов и дальнобойных ракет.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявили министр обороны Германии Борис Писториус и министр обороны Великобритании Джон Хили, открывая заседание "Рамштайна" 15 апреля.

Участники "Рамштайна" обсуждают, как поставлять Украине больше дронов и ракет.

"Мы знаем, что Украина нуждается в нашей помощи в одной жизненно важной сфере больше всего, и это дроны. Дроны определяют поле боя в этой войне, во главе с замечательным новым боевым планом министра Федорова, о котором мы сегодня услышим больше", – заявил Хили, анонсируя выступление министра обороны Украины Михаила Федорова, в котором тот должен рассказать о результатах воплощения украинского плана войны со времени предыдущего заседания "Рамштайн" 12 февраля.

Британский министр сообщил, что в заседании Контактной группы принимают участие представители 50 государств.

Хили напомнил, что Великобритания предоставит в этом году крупнейший в истории пакет дронов для Украины – более 120 тысяч.

"Это будет подкреплено 3 миллиардами фунтов стерлингов военной поддержки", – добавил британский министр.

По его словам, дроны будут охватывать диапазон от ударов большой дальности до наблюдения. Также будут предоставлены морские дроны – "все проверенные в бою, что будет способствовать способности Украины отразить российское нападение".

"Мы также предоставим сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет противовоздушной обороны. Вместе наша цель с вами – помочь Украине защитить свою территорию и нанести ответный удар России", – подчеркнул Джон Хили.

Борис Писториус также сообщил, что Германия "увеличивает вклад в укрепление противовоздушной обороны Украины".

"Германия поставит несколько сотен управляемых ракет Patriot для противовоздушной обороны в рамках инициативы Enduring Action on Air Defence. Кроме того, предоставленные Германией системы противовоздушной обороны IRIS-T будут дополнены поставкой дополнительных пусковых установок", – рассказал Писториус.

Как сообщала "Европейская правда", заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") проходит в Германии 15 апреля. В нем принимает участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Министр обороны США Пит Хегсет снова пропустит встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины.