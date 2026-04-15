Делегация ЕС едет к Мадьяру для переговоров по разблокированию средств для Венгрии

Европейская комиссия отправляет своих представителей в Будапешт, чтобы начать переговоры с победителем парламентских выборов Петером Мадьяром по разблокированию миллиардов евро из фондов ЕС для Венгрии.

Об этом сообщила Politico пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, информирует "Европейская правда".

По словам Пиньо, делегация комиссии встретится с представителями партии "Тиса" в пятницу.

Конечной целью Мадьяра является разблокирование более 30 млрд евро средств ЕС, которые Брюссель заморозил из-за беспокойства относительно ситуации с верховенством права в Венгрии.

Встреча в Будапеште состоится после телефонного разговора между председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Мадьяром во вторник, во время которого они обсудили "ближайшие приоритеты".

Ранее стало известно, что Европейская комиссия начала "немедленные переговоры" с Мадьяром после его уверенной победы на выборах в Венгрии, призывая его наладить отношения с Украиной и начать давно ожидаемые реформы, чтобы разблокировать 35 млрд евро замороженных средств ЕС.

