Зеленский прибыл с визитом в Италию
Президент Владимир Зеленский в среду, 15 апреля, прибыл с официальным визитом в Италию.
Об этом "Суспільному" сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, пишет "Европейская правда".
Как сообщил Никифоров, в Риме Зеленский уже встретился с премьер-министром страны Джорджей Мелони.
Известно, что у Зеленского запланирована встреча с президентом Италии Серджо Маттареллой.
14 апреля президент Украины находился с визитом в Берлине и встретился с главой немецкого правительства Фридрихом Мерцем.
В Берлине Зеленскому и Мерцу продемонстрировали семь видов дронов, произведенных на совместных украинско-немецких предприятиях.
В тот же день он также посетил Норвегию, где страны договорились об укреплении норвежско-украинского сотрудничества в сфере обороны и безопасности.