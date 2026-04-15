Зеленский прибыл с визитом в Италию

Президент Владимир Зеленский в среду, 15 апреля, прибыл с официальным визитом в Италию.

Об этом "Суспільному" сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, пишет "Европейская правда".

Как сообщил Никифоров, в Риме Зеленский уже встретился с премьер-министром страны Джорджей Мелони.

Известно, что у Зеленского запланирована встреча с президентом Италии Серджо Маттареллой.

14 апреля президент Украины находился с визитом в Берлине и встретился с главой немецкого правительства Фридрихом Мерцем.

В Берлине Зеленскому и Мерцу продемонстрировали семь видов дронов, произведенных на совместных украинско-немецких предприятиях.

В тот же день он также посетил Норвегию, где страны договорились об укреплении норвежско-украинского сотрудничества в сфере обороны и безопасности.