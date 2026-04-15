В Грузії запевняють, що не планують відновлювати дипвідносини з РФ

Міністерка закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі заявила, що про відновлення дипломатичних відносин з Росією "не може бути й мови" в умовах окупації частини грузинської території.

Про це вона сказала під час виступу в парламенті, її цитує "Грузия Online", повідомляє "Європейська правда".

Як заявила міністерка, чинні міжнародні механізми та інструменти завжди використовуються для інформування міжнародної спільноти та реагування на незаконні дії Росії. У цьому контексті вона згадала про відновлення роботи Сухумського аеропорту.

За її словами, грузинська дипломатична служба продовжує активну роботу з міжнародними організаціями, щоб використовувати всі доступні правові інструменти для досягнення мети мирного врегулювання конфлікту.

Бочорішвілі також заявила, що сама по собі окупація є порушенням міжнародного права, а будь-які дії в її рамках повинні розглядатися як незаконні.

"Позиція уряду Грузії добре відображена і в рішеннях міжнародних судів за 2021–2025 роки. Це результат нашої міжнародно-правової боротьби, завдяки якій ми юридично підтверджуємо наші позиції проти Російської Федерації у зв’язку з незаконною окупацією регіонів Грузії", – сказала Бочорішвілі.

Таким чином, за словами глави МЗС, зовнішньополітичний курс Грузії щодо Росії залишається незмінним: акцент робиться на міжнародно-правових механізмах, невизнанні результатів окупації та продовженні дипломатичної роботи на міжнародній арені.

Нещодавно Російський інститут оприлюднив рейтинг "дружності комунікаційних режимів пострадянських країн" 2025 року, в якому Грузія опинилась у списку "відносно дружніх" до Росії країн.

У лютому віцепрем'єр РФ Алексєй Оверчук заявив про можливість відновлення залізничного сполучення з Грузією через територію самопроголошеної Абхазії. У відповідь у Грузії заявили, що не мають таких намірів.

Пряме залізничне сполучення, що з'єднувало Грузію з Росією через територію Абхазії, було перерване на початку 1990-их років.