В Грузии заявляют, что не планируют восстанавливать дипломатические отношения с РФ

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что о восстановлении дипломатических отношений с Россией "не может быть и речи" в условиях оккупации части грузинской территории.

Об этом она сказала во время выступления в парламенте, ее цитирует "Грузия Online", сообщает "Европейская правда".

Как заявила министр, действующие международные механизмы и инструменты всегда используются для информирования международного сообщества и реагирования на незаконные действия России. В этом контексте она упомянула о возобновлении работы Сухумского аэропорта.

По ее словам, грузинская дипломатическая служба продолжает активную работу с международными организациями, чтобы использовать все доступные правовые инструменты для достижения цели мирного урегулирования конфликта.

Бочоришвили также заявила, что сама по себе оккупация является нарушением международного права, а любые действия в ее рамках должны рассматриваться как незаконные.

"Позиция правительства Грузии хорошо отражена и в решениях международных судов за 2021–2025 годы. Это результат нашей международно-правовой борьбы, благодаря которой мы юридически подтверждаем наши позиции против Российской Федерации в связи с незаконной оккупацией регионов Грузии", – сказала Бочоришвили.

Таким образом, по словам главы МИД, внешнеполитический курс Грузии в отношении России остается неизменным: акцент делается на международно-правовых механизмах, непризнании результатов оккупации и продолжении дипломатической работы на международной арене.

Недавно Российский институт обнародовал рейтинг "дружественности коммуникационных режимов постсоветских стран" 2025 года, в котором Грузия оказалась в списке "относительно дружественных" к России стран.

В феврале вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил о возможности возобновления железнодорожного сообщения с Грузией через территорию самопровозглашенной Абхазии. В ответ в Грузии заявили, что не имеют таких намерений.

Прямое железнодорожное сообщение, соединявшее Грузию с Россией через территорию Абхазии, было прервано в начале 1990-х годов.