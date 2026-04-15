В Великобритании расследуют попытку антисемитского поджога синагоги

Британская полиция разыскивает двух подозреваемых в связи с попыткой поджога синагоги на севере Лондона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Инцидент в Финчли рассматривается как антисемитское преступление на почве ненависти, сообщила полиция.

Двое подозреваемых, одетые в темную одежду и балаклавы, подошли к синагоге на Фаллоу-Корт-авеню незадолго после полуночи и бросили в здание две бутылки, вероятно с бензином, и кирпич.

Ни одна из бутылок не загорелась, и о повреждениях не сообщалось. Пострадавших нет.

Об инциденте сотрудники сообщили полиции в 8:30 утра.

Полицейские проводят срочное расследование, чтобы разыскать подозреваемых.

Главный детектив-суперинтендант Люк Уильямс сказал: "Мы осознаем, что этот инцидент вызовет значительную тревогу в обществе, особенно на фоне поджога в Холдерс-Грин в прошлом месяце".

"Мы сотрудничаем с пострадавшей синагогой и продолжаем встречаться с лидерами общины", – сказал он.

В заявлении на Facebook реформистская синагога Финчли отметила: "Мы чрезвычайно благодарны, что никто не пострадал и что наше здание также не понесло повреждений, но мы знаем, что эмоциональное и психологическое воздействие сегодняшних событий является значительным".

Мэр Лондона Садик Хан заявил: "Я благодарен полиции за быструю реакцию на ужасную попытку поджога в реформистской синагоге Финчли, произошедшую ночью. Этот инцидент рассматривается как антисемитское преступление на почве ненависти, и в этом районе усилено полицейское присутствие".

Напомним, в ночь на 23 марта на севере Лондона сгорели четыре машины скорой помощи, принадлежащие еврейской общественной организации. Из-за взрывов баллонов внутри охваченных огнем автомобилей выбиты стекла в соседнем здании.

На прошлой неделе в Стамбуле перед площадью, где расположено консульство Израиля, трое вооруженных нападавших атаковали полицейских, обеспечивавших охрану здания.